Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Донецько області

Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області черговий гуманітарний вантаж. Цього разу 3,6 тисяч продуктових наборів були розподілені серед жителів громад регіону в координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.