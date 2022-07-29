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Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Донецько області

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П'ятниця 29 липня 2022 15:20
Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Донецько області Фото: Фонд Ахметова відправив черговий гуманітарний вантаж до Донецько області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Донецької області черговий гуманітарний вантаж. Цього разу 3,6 тисяч продуктових наборів були розподілені серед жителів громад регіону в координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав мешканцям Донецької області понад 73 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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