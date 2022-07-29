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Фонд Ахметова отправил очередной гуманитарный груз в Донецкую область

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Пятница 29 июля 2022 15:20
Фонд Ахметова отправил очередной гуманитарный груз в Донецкую область Фото: Фонд Ахметова отправил очередной гуманитарный груз в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Донецкую область очередной гуманитарный груз. На этот раз 3,6 тысяч продуктовых наборов были распределены среди жителей общин региона в координации с Донецкой областной военной администрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего фонд уже передал жителям Донецкой области более 73 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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