Фондовий ринок США продовжив падіння після призупинення торгів

На тлі обвалу ціни на нафту і світових ринків фондовий ринок США продовжив падіння, попри те, що торги вже припинялися через зниження американських котирувань на 5%. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Нью-Йоркської біржі, після відновлення торгів котирування скоротили темпи падіння, однак зниження триває. Зокрема, індекс Dow Jones впав ще 5,85% (встановився на рівні 24 350,78 пункту), індекс S&P 500 на 5,78% (знаходиться на позначці 2800,71 пункту), індекс Nasdaq впав на 5,46% (до 8107,15 пункту).

Bloomberg відзначає, що у випадку падіння індексу S&P 500 на 13% до 21:25 (за київським часом, - ред.), торги знову будуть припинені. Якщо ж падіння складе 20%, біржа на сьогодні закриється.

Крім того, на Нью-Йоркській фондовій біржі різко впали котирування цінних паперів російських компаній Veon, "Мечел", "Яндекс", МТС і Qiwi.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп уже звинуватив Росію та Саудівську Аравію в падінні ринків. Водночас він підкреслив, що падіння цін на бензин - це позитивна сторона обвалу світових цін на нафту для споживачів.

Сьогодні стало відомо, що через обвал цін на нафту країни ОПЕК втратили 500 млн доларів.