Торги на Уолл-стріт знову зупиняли через обвал

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Падіння більш ніж на 7% призвело до зупинки торгів вдруге за тиждень

Торги на Уолл-стріт незабаром після відкриття в четвер, 12 березня, знову були припинені після того, як еталонний індекс S&P 500 впав на 7%, що спричинило автоматичне відключення другий раз на цьому тижні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Після зупинки на 15 хвилин торги були продовжені. Індекс Dow Jones знизився на 2075,96 пунктів, або на 8,81%, до 21 477,26 пункту, індекс S&P 500 знизився на 223,81 пунктів, або на 8,16%, до 2 517,57 пункту, а індекс Nasdaq Composite знизився на 635,56 пунктів, або 7,99%, на 7 316,49.

Заява президента Дональда Трампа про припинення поїздок з Європи викликала невдоволення інвесторів, які вже стурбовані глобальним спадом на тлі пандемії коронавірусу.

Всі три основні індекси впали більш ніж на 24% порівняно з їх рекордними максимумами, досягнутими в лютому. Це означає наступ ведмежого ринку, який визначається як падіння на 20% з останнього піку.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхів з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.