Фондовый рынок и "крипта" снова падают: при чем тут Трамп и что будет дальше

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Почему падают акции американских гигантов

Рынок акций США сейчас сталкивается с трудностями, поскольку экономические отчеты оказались хуже ожиданий. В частности, некоторые показатели свидетельствуют о растущем пессимизме среди американских домохозяйств относительно инфляции и тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Также лидер Соединенных Штатов вновь заявил о готовности ввести 25%-ные пошлины на продукцию из Евросоюза, что ударило по фондовому и крипто рынкам.

Как пишет Associated press, один из самых сильных ударов перенесли акции крупнейших технологических компаний (Big Tech) и других предприятий с высоким темпом роста, который ранее выглядел неизменным. Например, Super Micro Computer, одна из компаний, чья акция резко выросла из-за ажиотажа вокруг технологии искусственного интеллекта, потеряла почти четверть своей стоимости всего за четыре дня. Однако в среду ее цена выросла на 12,2% после публикации годового отчета за финансовый год, завершившийся в июне.

На падение акций технологических компаний, в том числе Nvidia, ведущего производителя чипов, который стал символом бума искусственного интеллекта, повлияло появление китайского стартапа DeepSeek, потрясшего индустрию ИИ. DeepSeek заявил, что разработал большую языковую модель, способную конкурировать с американскими гигантами, не используя самые дорогие чипы. Эта новость поставила под сомнение все ожидания, связанные с инвестициями в чипы Nvidia и экосистему, формирующуюся вокруг бума ИИ, в частности в электричество для питания крупных дата-центров.

Акции Tesla упали на 8%, снизив рыночную капитализацию компании ниже 1 триллиона долларов впервые с ноября, после публикации данных о значительном падении продаж электромобилей в Европе. Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что продажи Tesla в регионе сократились на 45%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.

Кроме этого, акции еще одного известного американского технологического гиганта Zoom упали примерно на 8,5% после того, как компания по видеоконференциям предоставила прогнозы доходов, которые не соответствовали ожиданиям аналитиков. В целом акции компании в таких отраслях, как медицина, образование, ритейл, металлургия и информационные технологии на этой неделе потеряли в цене от 3-х до 22-х процентов.

Куда из США перетекают деньги

Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина уверяет, что на существенное падение стоимости акций компаний очень повлиял отток капитала из США из-за туманных перспектив в экономике. По его словам, деньги уходят из Америки в другие регионы из-за резких изменений в политике страны, которые создают неопределенность для компаний из США.

"С начала года, с прихода Дональда Трампа в администрацию, произошла резкая перебалансировка портфелей глобальных управляющих менеджеров и инвестиционных фондов. Большинство из них сейчас фокусируется на Европе, а также некоторая часть средств уходит в Китай. Европа заинтересовала инвесторов из-за низких мультипликаторов, то есть оценки компаний. Китай также привлекает внимание из-за активной программы стимулирования экономики и развития искусственного интеллекта", – говорит РБК-Украина Артем Щербина.

По его словам, агрессивная тарифная политика Дональда Трампа увеличивает давление на бизнес-партнеров, нарушая поставки комплектующих и экспортные контракты, что грозит дальнейшими осложнениями для американских компаний. К примеру, по данным USA Today, доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,294%, что является самым низким уровнем с декабря, поскольку инвесторы искали безопасные активы.

"Также стоит отметить, что сейчас больше всего падают компании, которые сильно выросли в прошлом году. Даже такие гиганты, как Microsoft, Nvidia, и Facebook показывают худшие результаты по сравнению с металлургическими предприятиями в Германии. Это свидетельствует о том, что деньги перетекают в другие регионы, в частности в страны ЕС, которые могут выиграть, если в этом году завершится война в Украине, поскольку инвестиции вернутся и экономика начнет восстанавливаться", – объясняет Щербина.

Он добавляет, что индикаторы экономической ситуации, такие как уверенность потребителей, снизились до минимума за последние 5 лет. По мнению эксперта, это очень плохой сигнал для экономики США, поскольку она в значительной степени зависит от потребительских расходов. Потребители теряют уверенность в будущем, что в свою очередь влияет на экономическую ситуацию в целом.

"Сейчас индикаторы указывают на охлаждение экономики. Падение на рынке не является колоссальным, но рынок продолжает находиться в стадии неопределенности. Цены колеблются: то они падают, то растут, поэтому рынок сейчас находится в фазе ожидания, когда инвесторы переваривают новую информацию", – отмечает Артем Щербина.

Индекс потребительского доверия в феврале снизился третий месяц подряд, передает Conference Board. Индекс потребительского доверия упал до 98,3 с 105,2 в январе, что также было ниже среднего прогноза экономистов Dow Jones, который составлял 102,3. Это стало самым большим снижением с августа 2021 года.

На этой неделе европейские индексы понесли незначительные потери, тогда как азиатские рынки показали положительную динамику. В частности, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, а Шанхайский индекс Composite прибавил 0,2%. В то же время немецкий DAX снизился на 0,9%, французский CAC 40 потеряет 0,3%, а британский FTSE 100 остался почти без изменений.

Очередной удар по крипторынку

Значительный рост крипторынка наблюдался после прихода Дональда Трампа к власти, когда были введены Bitcoin-стандарты в государственных финансах. Однако уже через полтора месяца после этого ситуация стала менее стабильной, и инвестиции в криптовалюту начали снижаться. Поддержка со стороны правительства, которая была в начале, исчезла, что привело к росту разочарования среди инвесторов.

На резкое падение Bitcoin и других криптовалют также повлияли несколько факторов. Во-первых, планы Дональда Трампа по увеличению пошлин на зарубежный импорт создали дополнительную неопределенность на рынке. Во-вторых, сохранение ставки ФРС на том же уровне повысило стоимость займов, что негативно сказалось на инвестициях в рисковые активы, включая криптовалюты.

К тому же рост недоверия к криптовалютам вызвал запуск мошеннического проекта LIBRA, который поддержал президент Аргентины Хавьер Милей. Также важным фактором стала хакерская атака на криптобиржу Bybit, в ходе которой были похищены криптоактивы на сумму 1,5 миллиарда долларов, что еще больше подрывает доверие к индустрии.

За чуть более чем месяц Bitcoin потерял почти 25% своей стоимости, снизившись со 106 тысяч долларов, достигнутых 20 января, до 82 тысяч долларов 26 февраля. Чистый отток средств со спотовых Bitcoin-ETF за день составил почти 755 миллионов долларов, а за последние три дня эта сумма достигла почти 2,5 млрд долларов. Индекс страха и жадности (показатель, отражающий настроения инвесторов на рынке) опустился до уровня "10", что указывает на экстремальный уровень страха – самый низкий с июня 2022 года.

Однако глава CryptoQuant Ки Ян Джу в своем сообщении отметил, что коррекция в 30% во время бычьего цикла для Bitcoin является нормальным явлением. Он привел пример 2021 года, когда Биткоин снизился на 53%, но впоследствии обновил свой исторический максимум (ATH). Это означает, что даже большие падения не всегда являются сигналом к длительному спаду, и часто рынок восстанавливается и продолжает расти после таких коррекций.

Криптоэксперт и аналитик Джо Консорти объяснил, что Bitcoin все еще следует за изменениями в денежной массе (M2) с задержкой примерно в 70 дней. Это означает, что если сохранится корреляция с M2, после коррекции цены Bitcoin до уровня около 70 тысяч долларов можно ожидать значительный рост.