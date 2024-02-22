В Фонде гарантирования вкладов пояснили отток депозитов граждан в начале года

В целом же в банковской системе уже фиксируется постепенное увеличение суммы вкладов физлиц и ФЛП, которая к началу февраля составила почти 1,2 трлн гривен, сказала она.

По ее словам, при этом структура вкладов в разрезе валют и по срочности в последние два года остается стабильной, что свидетельствует о сохранении доверия вкладчиков.

Заявление Гетманцева

Напомним, на прошлой неделе глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению могло привести "определенный негативный эффект", который связан с нормами законопроекта о мобилизации.

В то же время он сказал, что "нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны".

По данным НБУ, вклады населения в гривне сократились за январь всего на 20 млрд гривен, что является обычным месячным колебанием.