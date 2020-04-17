У Фонді держмайна розповіли про ситуацію на підприємстві ОГКХ

Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

У головному офісі компанії знаходиться поліція і діючий менеджмент

Заступник директора департаменту комунікацій Фонду державного майна України Микола Ганич в коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію про рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК).

За його словами, на місці перебуває поліція і діючий менеджмент.

"Поліція на місці. Тут також знаходиться діючий менеджмент, який був призначений Фондом державного майна. Колишній менеджмент компанії прийшов сьогодні на підприємство з ксерокопією рішення суду. Є питання до правомірності цього документа. Вони зайшли в приміщення офісу, зайняли робочі місця і роблять вигляд, що виконують обов'язки. Хоча не мають на це законного права. Ми робимо все, щоб повернути ситуацію в законне русло", - додав він.

Нагадаємо, 17 квітня у Фонді держмайна заявили, що зараз відбувається рейдерське захоплення підприємства ОГХК. У головному офісі компанії виник конфлікт між колишніми менеджерами і новим керівництвом.

Пізніше в поліції спростували інформацію щодо рейдерського захоплення компанії. За словами прес-офіцера поліції Солом'янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства.

Додамо, що в кінці січня була зафіксована перша в цьому році спроба рейдерського захоплення компанії. Дані про власника компанії "Профтим" було змінено на підставі підробленої довіреності.