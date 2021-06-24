Фонд соцстрахування профінансував 2 млрд гривень декретних для 56,8 тисячі українок

"Фонд соціального страхування прийняв на фінансування допомоги по вагітності та пологах для 56 886 працюючих жінок у січні-травні 2021 року. Виплати нараховано на загальну суму 2 мільярди гривень, що на 4 %, або 76,5 мільйона гривень більше, ніж за той же період 2020 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фонд фінансує зазначену допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах. У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

"Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Він видається у разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді", - інформують у відомстві.

Крім того, жінкам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видають з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.