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Мінімальна пенсія зросла з 1 липня

Новини » Економіка     01.07.2020 - 07:20
Мінімальна пенсія зросла з 1 липня
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Пенсіонерам додадуть 74 гривні

З 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Згідно з законом, з 1 липня мінімальна пенсія зросте на 74 гривні - з 1638 гривень до 1712 гривень. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня - до 1769 грн. Всього в 2020 році мінімальна пенсія зросте на 8% при запланованої інфляції 6%.

Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
  • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень

Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України пенсиибюджетпенсионеры
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