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Фонд Порошенка привіз в Україну 43 тис. швейцарських ІФА-тестів на коронавірус

Новини » Політика     28.05.2020 - 12:54
Фонд Порошенка привіз в Україну 43 тис. швейцарських ІФА-тестів на коронавірус
Фото: розвантаження ІФА-тестів виробництва корпорації La Roche (eurosolidarity.org)

У Порошенка також наголошують, що тестування буде здійснюватися безкоштовно

"Благодійний фонд Порошенка" привіз в Україну 43 тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які вже передають у медзаклади. Тести виробництва швейцарської корпорації La Roche будуть відправлені в першу чергу у ті регіони України, де зафіксована найбільша кількість інфікованих.

Про це повідомляє сайт "Європейської солідарності", передає РБК-Україна.

Своєю чергою, п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко неодноразово наголошував, що широке тестування на COVID-19 є одним з найважливіших елементів стратегії боротьби проти коронавірусу.

За його словами, тестування дає змогу виявити значну кількість людей, які перенести хворобу безсимптомно, щоб оцінити та контролювати реальний масштаб епідемії.

"Завдяки масштабному тестуванню можна також виявити потенційних донорів плазми крові. Плазма тих, хто перехворів, може бути використана для лікування тяжкохворих на коронавірус. А створення препаратів із такої плазми є одним із найбільш перспективних напрямків в розробці ліків проти коронавірусу, і наразі є глобальним трендом", - йдеться в повідомлені.

У Порошенка також наголошують, що тестування буде здійснюватися безкоштовно. В першу чергу тестуватимуть категорії громадян, які знаходяться в групі ризику, в тому числі медичних працівників та членів їхніх родин, громадян із вразливих категорій, потенційних донорів плазми крові.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Благодійний фонд Порошенка" передав Олександрівській клінічній лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів. Обладнання було профінансовано коштом фонду та Roshen.

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією Roshen купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроКоронавірустестирование
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