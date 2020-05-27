Фонд Порошенка передав в Олександрівську лікарню Києва 5 апаратів ШВЛ

Фото: Марина Порошенко в Олександрівській лікарні (eurosolidarity.org)

Марина Порошенко наголосила, що Олександрівська лікарня є провідною у боротьбі з коронавірусом у Києві

"Благодійний фонд Порошенка" передав Олександрівській клінічній лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів. Усе було профінансовано коштом фонду та Roshen.

Про це повідомила дружина п’ятого президента Марина Порошенка, передає РБК-Україна.

За її словами, Олександрівська лікарня є провідною у боротьбі з коронавірусом у Києві.

"Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні та сучасні медичні засоби лікування - це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією - це засоби захисту самого лікаря", - заявила Марина Порошенко.

Вона також зауважила, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий - це лікар.

"Благодійний Фонд Порошенка, "Європейська Солідарність" передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу. Ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеня захисту", - додала дружина Порошенка.

Марина Порошенко також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою - багато років вона працювала саме в цій лікарні й добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

Своєю чергою, головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку фонду та Марині Порошенко за благодійну допомогу.

"Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива", - наголосила вона.

За її словами, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, в день витрачається до 100 і більше костюмів.

Нагадаємо, загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією Roshen купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

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Автор: РБК-Україна