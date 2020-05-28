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Фонд Порошенко привез в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус

Новости » Политика     28.05.2020 - 12:54
Фонд Порошенко привез в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус
Фото: разгрузка ИФА-тестов производства корпорации La Roche (eurosolidarity.org)

У Порошенко подчеркивают, что тестирование будет осуществляться бесплатно

"Благотворительный фонд Порошенко" привез в Украину 43 тысячи ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые уже передают в медучреждения. Тесты производства швейцарской корпорации La Roche будут отправлены в первую очередь в те регионы Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных.

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности", передает РБК-Украина.

В свою очередь, пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что широкое тестирование на COVID-19 является одним из важнейших элементов стратегии борьбы против коронавируса.

По его словам, тестирование дает возможность выявить значительное количество людей, которые перенести болезнь бессимптомно, чтобы оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

"Благодаря масштабному тестированию можно также выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных на коронавирус. А создание препаратов с такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом", - говорится в сообщении.

Порошенко также отмечают, что тестирование будет осуществляться бесплатно. В первую очередь будут тестировать категории граждан, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, граждан из уязвимых категорий, потенциальных доноров плазмы крови.

Напомним, ранее сообщалось, что "Благотворительный фонд Порошенко" передал Александровской клинической больницы Киева 5 отремонтированных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 20 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов. Оборудование было профинансировано за счет средств фонда и Roshen.

В целом Фонд Порошенко профинансировал ремонт и обеспечение расходниками 48 аппаратов ИВЛ, а также совместно с компанией Roshen купил 130 тысяч защитных костюмов, 10 рентген-аппаратов, 10 тысяч защитных очков, комплекты реанимационного оборудования для больниц по всей стране.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрКоронавирустестирование
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