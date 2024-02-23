Фонд поддержки и F-16. Что в соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Данией

Украина и Дания, подписывая сегодняшнее соглашение, подтвердили свою солидарность в вопросе того, что полномасштабная российская агрессия против Украины привела к огромным разрушениям и жертвам среди гражданского населения, имеющего колоссальные последствия для Украины, всей Европы и международного сообщества.

Дания подтвердила свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ 1991 года, включая территориальное море.

В частности, Дания готова на постоянной основе проводить консультации с Украиной по стратегическим вопросам и согласовывать и координировать оказываемую поддержку с целью укрепления защиты Украины от российской агрессии. Кроме того, Дания будет приветствовать, в частности, регулярный стратегический диалог между странами Северной Европы и Украиной по укреплению обороны, устойчивости и пути реформ Украины.

"Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия настоящего Соглашения", - говорится в соглашении.

Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины на общую сумму 8,5 млрд евро покрывает текущую поддержку в 2023-2028 годах. В 2024 году военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро.

Европейская и евроатлантическая интеграция

Согласно сегодняшнему условию, Украина обязуется имплементировать реформы, определенные ЕС, МВФ и НАТО, охватывающие, в частности, правительство, прозрачность, борьбу с коррупцией и демократический контроль над Силами безопасности и обороны Украины.

Реализация Украиной этих реформ является ключевой в контексте ее стремлений к ЕС и НАТО.

Это соглашение о безопасности обязательств будет охватывать

текущие, запланированные и будущие взносы в оборону Украины,

ее стойкость и будущее сдерживание российской агрессии.

Безопасные обязательства будут финансироваться за счет многолетнего финансирования основной военной поддержки, дополненной более широкими элементами поддержки в гражданской сфере.

Сдерживание и оборона

"С начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году Дания является одним из наиболее значимых поставщиков военной помощи для Украины и пообещала поддерживать этот ее уровень", - сообщили в ОП.

Кроме того, Дания возглавила усилия по формированию международной коалиции, которая предоставит Украине истребители.

"Дания будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через коалицию военно-воздушных сил, в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине", - говорится в соглашении.

Дания будет продолжать прилагать усилия для улучшения способности сил безопасности и обороны Украины защищаться от российской агрессии сейчас, а также сдерживать дальнейшую агрессию в будущем и усиливать совместимость со стандартами НАТО.

Поддержка Дании будет включать краткосрочные военные нужды, а также долгосрочное развитие потенциала будущих Сил обороны Украины.

Это будет достигнуто путем предоставления постоянной военной поддержки в различных областях в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредоточиваясь на:

военно-воздушных силах и противовоздушной обороне;

морской безопасности;

разминировании;

технологиях и беспилотниках,

других ключевых возможностях и насущных потребностях Украины.

Сотрудничество в области оборонной промышленности

Украина и Дания будут сотрудничать в развитии оборонных технологий, особенно в области новых технологий. Дания будет поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, в частности, путем инвестиций, обмена информацией, совместных исследований и разработок, а также производства.

Более того, участники будут работать над определением источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины, включая инвестиции и финансовую помощь, в частности во время войны и послевоенного восстановления.

Сотрудничество в сфере разведки и безопасности

По условиям соглашения, участники будут усиливать сотрудничество в сфере разведки и безопасности согласно соответствующим правовым требованиям и возможностям.

Это будет достигнуто путем, но не ограничиваясь этим, обмена разведывательной информацией и сотрудничества, в частности, в сферах контрразведки и обучения.

Кроме того, участники будут стремиться заключить Общее соглашение о защите информации (GSOIA) между их странами, которое будет способствовать более широкому обмену информацией между различными правительственными учреждениями Украины и Дании.

По условиям соглашения страны также будут сотрудничать в таких сферах, как:

Реконструкция и стойкость;

Кибербезопасность и противодействие дезинформации;

Реконструкция и стойкость;

Политическая поддержка;

Обязательства по внедрению реформ;

Поддержка привлечения к ответственности;

Санкции.

Страны также обсудили сотрудничество в случае предстоящего вооруженного нападения. Таким образом, в случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину по запросу любого из участников страны проведут консультации в течение 24 часов в двустороннем порядке или через другие каналы, которые они будут считать приемлемыми, с целью определения соответствующих дальнейших шагов.

Дания, согласно своим правовым и конституционным требованиям, предоставит скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современное военное оборудование на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь , чтобы наложить на Россию экономические и другие расходы, и будет консультироваться по потребностям Украины под время воплощения ею собственного права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию.

Он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны.

Подобное соглашение в тот день Украина заключила с Германией. Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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