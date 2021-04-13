RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Фонд Губського почав співпрацювати з більшістю українських установ в США

Автор: РБК-Україна

Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" розпочав широкомасштабну співпрацю з чільними українськими музейними, архівними та бібліотечними установами США. У фонді відзначають, що це дозволить ознайомити українців з раніше невідомими унікальними історичними пам'ятниками й артефактами.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як йдеться у повідомленні, останні 100 років призвели до розпорошення українських національних реліквій і раритетів. Як приклад вони привели прапор і булаву Богдана Хмельницького, які зберігаються у військових музеях Стокгольму та Варшави відповідно. 350 років ці артефакти залишалися не атрибутованими та невідомими для українців. Однак у 2002 році фонд знайшов, атрибутував та привіз клейноди на виставку в Україну, а у 2005 році на інавгурацію президента України.

За словами Богдана Губського, в умовах, коли визвольна боротьба початку XX-го століття була забороненою темою та "білою плямою" в радянській історіографії, саме закордонні українські наукові, архівні та музейні установи стали центрами вивчення, зберігання й розповсюдження інформації про зазначені події.

Тому спільно з істориком і куратором міжнародних музейних проектів фонду Юрієм Савчуком вони відвідали 5 українських культурно-освітніх і наукових установ США.

Зокрема, Український національний музей у Чикаго (заснований в 1952 році) - найбільший український культурний центр Середнього Заходу США. Український музей та бібліотеку в Стемфорді, який є найстарішим культурним закладом в Північній Америці (відкритий у 1937 році). Український музей в Нью-Йорку, заснований Союзом українок Америки в 1976 році. А також Український історичний та освітній центр та музей їм. Патріарха Мстислава й Українську вільну академію наук (УВАН) у Нью-Йорку, яка згідно зі статутом є спадкоємицею Всеукраїнської академії наук.

"Одним із найбільших ефективних інструментів плекання національної пам’яті у діаспорі стали численні архівні та музейні колекції, у яких зберігалися унікальні документи на артефакти – матеріальні свідки історії. Вони слугували джерелом та символом надій на майбутнє національне та державне відродження", - зазначив Губський.

Нагадаємо, раніше в Києві завершилася міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Герб України від Нарбута до Якутовича". Організатором заходу виступив Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" за участю Українського музею і бібліотеки в Стемфорді (США) і 12 музейних установ України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Богдан ГубскийСполучені Штати АмерикиКультурафонд
Читайте також
США скасовують рішення Трампа по виведенню військових з Німеччини. Туди направлять 500 солдат
У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson
Прогноз погоди