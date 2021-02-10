Фонд Губського провів виставку, присвячену історії великого державного герба

У Києві завершилася міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Герб України від Нарбута до Якутовича". Організатором заходу виступив Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" за участю Українського музею і бібліотеки в Стемфорді (США) і 12 музейних установ України.

Виставка відбулася у Національному Художньому Музеї України та була присвячена традиції Великого Державного Герба України. Експозиція сформована з близько 60-ти артефактів, третину з яких було представлено для публічного огляду вперше.

Особливе місце зайняли раритети, які Фонд "Україна XXI століття" привіз із США. Вперше в Україні та у світі були представлені 14 ескізів державних символів України: державних гербів, прапорів та печаток, створених видатним українським геральдистом Миколою Битинським у 1939 році на замовлення уряду УНР в екзилі.

"Діячі науки та культури, громадські діячі, військові, історики та дипломати, які відвідали виставку, відзначили, що ця міжнародна подія стала для України справжнім дороговказом, показала витоки нашого Великого державного герба, його історичні корені, які сягають тисячолітньої історії та пояснила суспільству, який саме Герб треба прийняти в якості великого державного герба", - повідомили у фонді

За словами Богдана Губського, культурна дипломатія є потужним інструментом, який допомагає знайти й зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє.

"Метою виставки було - висвітлити більш ніж 100-літню традицію створення Великого Державного Герба України та більш ніж тисячолітню історію складових Великого Герба: Знаку Княжої Держави Володимира Великого - Тризуба, герба Війська Запорізького - Козака з мушкетом та герба Галицько-Волинської держави - Лева. І на сьогодні можу із впевненістю сказати, що з цією місією ми впорались на 100%", - додав він.

Унікальність виставки та її експонатів підкреслив також третій президент України Віктор Ющенко.

"Нашій державі 30 років, а ми ще ведемо дискусію щодо Великого герба. Насправді - основного Герба, тому що він якраз показує ту інтеграцію, яка переплітається в суспільному усвідомленні - "Хто ми такі?". Ідентифікація якраз таки починається з Великого герба. Це найкращий символ української нації. Абсолютно прикро і недоречно те, що багато років ми провисли в порядку дня стосовно Великого державного герба України, який дуже наочний для мільйонів людей, тому що він ілюструє конструкцію Української держави. Нація усвідомила, що у порядок дня потрібно ставити тему національної символіки. Це та місія, яка не може нічим замінитися. Мені прикро коли я чую, коли в парламенті деякі сили доводять, що Україні непотрібен Великий герб. Дуже важливо сконцентруватися на те, щоб ми як нація отримали в державі Великий герб", - заявив Віктор Ющенко.