Фонд держмайна виставив на приватизацію дев'ять підприємств "Укроборонпрому"

Фонд державного майна оприлюднив перелік об'єктів малої приватизації, серед яких опинилися дев'ять підприємств державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "Відомості приватизації".

Як повідомляється, Фонд держмайна планує продати 100% акцій Херсонського заводу Судмаш, статутний капітал якого становить 67 млн гривень.

Крім того, в список входять єдині майнові комплекси восьми оборонних підприємств

Вінницький авіаційний завод ВІАЗ,

Запорізький автомобільний ремонтний завод,

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод,

171-й Чернігівський ремонтний завод,

Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння,

Харківський завод транспортного устаткування,

Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління,

"Укроборонресурси"

Нагадаємо, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що державний концерн "Укроборонпром" може потрапити під санкції США із-за продажу компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам.

Крім того, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, уряд виконав план з приватизації на 3%. Як зазначили у ФДМ, на забезпечення роботи фонду у 2019 році витратили майже таку ж суму - 481,5 млн грн.