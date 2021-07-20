ФДМ презентував новий сайт з оренди об’єктів державного майна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ФДМУ .

В презентації також взяли участь Андрій Мотовиловець, народний депутат України, Леонід Антонєнко, заступник Голови Фонду державного майна України, Владислава Грудова, начальник відділу управління проектами та програмами ДП "Прозорро.Продажі" та Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

За словам Сенниченка, сайт orenda.gov.ua дозволяє швидко та зручно отримати інформацію про всі вакантні для оренди об’єкти державної нерухомості та переглянути всі дані для ухвалення зваженого рішення про участь в онлайн-аукціоні з його оренди.

"Впровадження інструментів прозорості у сфері оренди відкрило нові можливості інвестувати у власну справу для кожного громадянина України. Завдяки сайту orenda.gov.ua ми впроваджуємо принцип "всі знають все" і у сферу оренди держмайна - в онлайн завантажено інформацію про понад 4000 активів оренди", - заявив Дмитро Сенниченко.

Голова Фонду держмайна також зазначив про те, що статистичні показники свідчать про позитивні тенденції у сфері оренди державних активів після впровадження принципів відкритості та рівних для всіх правил.

Якщо раніше оренда відбувалась за результатами конкурсу, коли чиновники голосуванням руками визначали, хто отримає об’єкт в оренду, то тепер все відбувається на онлайн-аукціонах. Стара непрозора система призводила до того, що лише в 3,6% випадках на об’єкт претендували більше одного учасника.

"Показник надходжень до Державного бюджету від оренди державного майна від початку року за неповні 7 місяців вже сягнув 1,02 млрд грн при річному плані в 1,65 млрд грн, таким чином вже виконано 61,8%", - наголосив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Сенниченко також підкреслив, що сайт orenda.gov.ua найближчим часом стане публічною частиною комплексної Системи автоматизації процесів оренди державного майна в Україні. Її розробка відбувається за підтримки міжнародного проєкту USAID/UKaid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Основна мета - усунути зловживання у сфері оренди держмайна шляхом максимальної автоматизації процесів щодо створення, підписання, оприлюднення документів і рішень, пов’язаних з передачею в оренду державного майна.

За словами заступника голови Фонду держмайна Леоніда Антонєнка, новий сайт є реальним результатом роботи команди Фонду держмайна із впровадження якісно нових принципів розкриття інформації про вакантне для оренди майно.

"На інтерактивній мапі України, розміщеній на сайті, позначені всі вакантні та більшість вже орендованих об’єктів. Кожен із них своєю чергою має свою сторінку, яка містить вичерпну інформацію про активи. Завдяки цьому користувач сайту може дізнатися все про цікавий об’єкт за фотографіями та поверховим планом, які в обов’язковому порядку публікуються на сайті", - відзначив заступник голови Фонду державного майна України Леонід Антонєнко.

Антонєнко також розповів про можливості зручних пошукових фільтрів, за допомогою яких користувач сайту має можливість знайти для себе саме той об’єкт нерухомості, який максимально відповідає його потребам за низкою критеріїв пошуку: регіон розташування, тип нерухомості, метраж, поверх розташування, ціновий діапазон стартової орендної плати, наявність тих або інших комунікацій та інше.

Начальник відділу управління проектами та програмами ДП "Прозорро.Продажі" Владислава Грудова у своєму слові розповіла про переваги проведення орендних аукціонів через електронну торговельну систему.