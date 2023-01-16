Фонд гарантирования вкладов передал государству акции "дочек" российских государственных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) передал государству акции Проминвестбанка и МР Банка - "дочек" российских государственных банков, работавших в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.