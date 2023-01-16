Фонд гарантирования вкладов передал государству акции "дочек" российских государственных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) передал государству акции Проминвестбанка и МР Банка - "дочек" российских государственных банков, работавших в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Как отмечает Фонд, речь идет о корпоративных правах размером:
"Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев", - подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
Она напомнила, что российские акционеры с мая 2022 года не входят в перечень кредиторов этих финансовых учреждений. В то время ФГВФЛ по решению СНБО заменил "материнские" учреждения этих банков в реестре кредиторов на государство. Уже в декабре Фонд обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета.
Недавно РБК-Украина сообщало, как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта - от гостиниц до заводов.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов по восстановлению Украины.
Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать активы России в ЕС в интересах Украины.
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