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Фонд гарантування вкладів ліквідував банк сина Януковича

Автор: РБК-Україна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) остаточно ліквідував "Всеукраїнський банк розвитку". Він належав Олександру Януковичу - сину колишнього президента Віктора Януковича.

Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Повідомляється, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесли запис про припинення ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичної особи. Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим.

"Разом з тим, інформуємо, що ... вимоги кредиторів до банку, які не були задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ПАТ "ВБР" припинені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді 2014 року Національний банк визнав ВБР неплатоспроможним, в грудні 2015 року вирішив відкликати ліцензію та ліквідувати ВБР. На жовтень 2014 його загальні активи склали 5,6 млрд гривень, за їх розмірами банк займав 31 місце серед 166 банків України.

У грудні 2015 року почалися виплати вкладникам.

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Новини України банкиАлександр ЯнуковичВБР
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