Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Фонд гарантування готовий до реалізації ідеї договірного врегулювання заборгованості VAB банку

Бізнесмен Олег Бахматюк пропонував сплатити борг VAB банку, але справа НАБУ цьому завадила. Про це заявила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут в інтерв'ю виданню Mind.

"Тема Бахматюка зараз дуже актуальна. Ми отримували пропозиції від нього щодо реструктуризації боргу перед фондом і Нацбанком. Перше - ще два роки тому. Без конкретних цифр, просто декларація намірів. Ми в свою чергу прийняли рішення почати вивчати юридичні можливості, але на цьому все і закінчилося", - сказала вона.

Рекрут додала, що пропозицій від Бахматюка надходило кілька. Зокрема, в останній "він запропонував 8 млрд грн сумарно для фонду і НБУ, з яких 500 млн грн кладуться на escrow-рахунок або на депозит для підтвердження серйозності його намірів, а всю суму він виплачує протягом п'яти-семи років".

Після першої пропозиції виконавча дирекція фонду прийняла рішення розглянути можливості добровільного врегулювання, а саме: вивчити юридичні механізми, розробити юридичну конструкцію, провести консультації, розрахунки і т. д.

"За другою пропозицією наших рішень не було. Ми її не відкинули, але і не погодилися з однієї простої причини: щоб прийняти або відхилити такого роду пропозицію необхідний реальний аналіз в двох напрямках", - додала вона.

Рекрут також зазначила, що наразі через наявність підозри від НАБУ є певні процесуальні обмеження у питанні реалізації добровільного повернення боргу.

"Не зрозуміло тепер, як йти за сценарієм добровільного врегулювання. Є певні процесуальні обмеження, оскільки вже є підозра. Поки ж в Україні, як мені здається, немає подібної практики, і її доведеться напрацьовувати, якщо дійде до цього справа", - пояснила вона, зазначивши, що Фонд гарантування готовий до реалізації ідеї договірного врегулювання заборгованості VAB банку.

"Фонд готовий до таких кроків. Крім того, можливість світових угод передбачена в законопроекті, який, я сподіваюся, найближчими місяцями буде схвалений парламентом. Необхідність такої законодавчої опції схвалена МВФ і СБ. Додам, що найкраща світова практика по добровільному врегулюванню - в США. І у нас зараз працює команда радників від FDIC (Федеральна корпорація зі страхування депозитів США), які як раз є фахівцями в галузі добровільного врегулювання і реалізували десятки подібних кейсів у себе вдома. Вони допомагають нам підготувати реалізацію кращих напрацювань", - сказала Рекрут.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Національний банк уже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.