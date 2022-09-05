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Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Дніпропетровської області

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Понеділок 05 вересня 2022 15:28
Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Дніпропетровської області Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію допомоги до Дніпропетровської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав продуктові набори до Дніпропетровської області, де наразі мешкає понад 300 тисяч переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До чергової партії гуманітарної допомоги увійшли 1800 наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Це, зокрема, цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд передав до області вже понад 37,5 тисяч продуктових наборів.

Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Усього з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Дніпропетровська область Гуманітарна допомога
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