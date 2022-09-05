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Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Днепропетровскую область

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Понедельник 05 сентября 2022 15:28
Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Днепропетровскую область Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию помощи в Днепропетровскую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы в Днепропетровскую область, где сейчас проживает более 300 тысяч переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В очередную партию гуманитарной помощи вошли 1800 наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Это, в частности, сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего фонд передал в область уже более 37,5 тысяч продуктовых наборов.

Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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Днепропетровская область Гуманитарная помощь
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