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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Сумської області

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П'ятниця 22 липня 2022 21:29
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Сумської області Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Сумської області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав до Сумської області чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві тисячі наборів із продуктами першої необхідності отримали найбільш незахищені категорії внутрішньо переміщених осіб.

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 9 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога
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