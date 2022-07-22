Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві тисячі наборів із продуктами першої необхідності отримали найбільш незахищені категорії внутрішньо переміщених осіб.

До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 9 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.