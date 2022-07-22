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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Сумскую область

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Пятница 22 июля 2022 21:29
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Сумскую область Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь в Сумскую область (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал в Сумскую область очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Две тысячи наборов с продуктами первой необходимости получили наиболее незащищенные категории внутренне перемещенных лиц.

В состав переданных продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал в Сумскую область 9 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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