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Фонд Ахметова відправляє з Європи гуманітарну допомогу українцям

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Четвер 03 березня 2022 12:40
Фонд Ахметова відправляє з Європи гуманітарну допомогу українцям Фото: Фонд Ахметова відправляє з Європи гуманітарну допомогу українцям (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова спільно з "Метінвест" та ДТЕК найближчим часом організовує відправлення гуманітарної допомоги з Європи до українських міст, що постраждали від військової агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталю Ємченко.

"Допомога доставлятиметься з Європи залізницею (хаб вже організовано у Польщі). Йдеться насамперед про продукти харчування", - заявила Ємченко.

Перші поставки будуть організовані з Нідерландів, Німеччини, Румунії, Італії. У Польщі буде організовано хаб для консолідації допомоги та відправлення до України. Прийматимуть її в Дніпрі та Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Ахметова передасть Гуманітарному штабу столиці України 100 тисяч продуктових наборів виживання.

Перші 10 тисяч наборів буде відвантажено вже цього тижня. Їх розподілять між пенсіонерами та жінками з дітьми.

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