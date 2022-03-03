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Фонд Ахметова отправляет из Европы гуманитарную помощь украинцам

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Четверг 03 марта 2022 12:40
Фонд Ахметова отправляет из Европы гуманитарную помощь украинцам Фото: Фонд Ахметова отправляет из Европы гуманитарную помощь украинцам (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова совместно с "Метинвест" и ДТЭК в ближайшее время организует отправку гуманитарной помощи из Европы в украинские города, пострадавшие от военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталью Емченко.

"Помощь будет доставляться из Европы по железной дороге (хаб уже организован в Польше). Речь идет прежде всего о продуктах питания", - заявила Емченко.

Первые поставки будут организованы из Нидерландов, Германии, Румынии, Италии. В Польше будет организован хаб для консолидации помощи и отправки в Украину. Принимать ее в Днепре и Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Ахметова передаст Гуманитарному штабу столицы Украины 100 тысяч продуктовых наборов выживания.

Первые 10 тысяч наборов будут отгружены уже на этой неделе. Их распределят между пенсионерами и женщинами с детьми.

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