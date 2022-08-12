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Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу до Харківської області

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П'ятниця 12 серпня 2022 17:21
Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу до Харківської області Фото: Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу до Харківської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до Харківської області партію гуманітарної допомоги. Понад 2,9 тисяч продуктових наборів були розподілені серед найбільш нужденних категорій внутрішньо переміщених осіб, що наразі проживають вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: цукор, сіль, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Харківської області понад 13 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Харків Гуманітарна допомога
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