Фонд Ахметова направил гуманитарную помощь в Харьковскую область

Фонд Рината Ахметова отправил в Харьковскую область партию гуманитарной помощи. Более 2,9 тысяч продуктовых наборов были распределены среди наиболее нуждающихся категорий внутренне перемещенных лиц, что сейчас проживают вдоль линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения, в частности: сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал в Харьковскую область более 13 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.