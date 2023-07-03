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Фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате атаки по Сумам

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Понедельник 03 июля 2023 20:59
Фонд Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате атаки по Сумам Фото: Фонд Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим от удара по Сумам (Gety Images)
Автор: Юлия Бойко

В результате попадания Россией в жилую пятиэтажку в Сумах погибли по меньшей мере два человека. Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Помощь включает:

- лечение;

- реабилитация;

- психологическую помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, обратитесь в Фонд: мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU или по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета". В результате атаки погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Кроме того, из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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