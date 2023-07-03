Фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим внаслідок атаки по Сумах
Внаслідок влучання Росією у житлову п'ятиповерхівку в Сумах загинуло щонайменше дві людини. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим унаслідок цієї атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Допомога включає:
- лікування;
- реабілітація;
- психологічну допомогу.
Фонд надаватиме допомогу всім постраждалим, хто по неї звернеться, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.
Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, зверніться до Фонду: месенджер http://m.me/AkhmetovFDU або за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).
Атака на Суми
Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.
Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
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