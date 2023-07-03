Фонд Ахметова готовий надати допомогу постраждалим внаслідок атаки по Сумах

Внаслідок влучання Росією у житлову п'ятиповерхівку в Сумах загинуло щонайменше дві людини. Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім постраждалим унаслідок цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Допомога включає:

- лікування;

- реабілітація;

- психологічну допомогу.

Фонд надаватиме допомогу всім постраждалим, хто по неї звернеться, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, зверніться до Фонду: месенджер http://m.me/AkhmetovFDU або за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 (лінія працює з понеділка по п'ятницю).

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.

Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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