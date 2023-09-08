ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фон дер Ляен требует от ОАЭ прекратить поставки санкционных товаров в РФ, - Bloomberg

Пятница 08 сентября 2023 00:17
UA EN RU
Фон дер Ляен требует от ОАЭ прекратить поставки санкционных товаров в РФ, - Bloomberg Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби - во время переговоров она требовала от его страны, среди прочего, прекратить реэкспорт санкционных товаров в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что по мнению фон дер Ляен переговоры получились "прекрасными".

Во время них президент Еврокомиссии призвала лидера ОАЭ принять меры по прекращению помощи России в обращении западных санкций. В качестве первого шага она просила ОАЭ делиться большим объемом данных по торговле с РФ.

Издание отмечает, что за последние 18 месяцев в Эмиратах наблюдалось резкое увеличение импорта технологий, в том числе полупроводников и передовой электроники из Европы и США.

Кроме того, за этот период ЕС экспортировал туда товаров военного назначения на сумму 1,8 млрд долларов. Экспорт радионавигационных устройств, полупроводников и других товаров, необходимых для производства ракет, беспилотников и других систем вооружений, вырос на 55%.

Кроме того, ЕС обратилась в ОАЭ, чтобы те не использовались Россией для продажи своих запрещенных товаров в Европу.

Обход санкций

После начала полномасштабного вторжения ЕС и страны G7 ввели санкции против РФ и ее союзников - их усиление происходит до сих пор.

Тем не менее Bloomberg писало, что микросхемы из ЕС, которые можно использовать для войны, поставляют в РФ третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

РБК-Украина писала, что после спада продаж электронных компонентов в прошлом году, этим летом они вернулись к довоенным показателям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Объединенные Арабские Эмираты
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине