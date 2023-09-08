Фон дер Ляен требует от ОАЭ прекратить поставки санкционных товаров в РФ, - Bloomberg

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби - во время переговоров она требовала от его страны, среди прочего, прекратить реэкспорт санкционных товаров в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники агентства утверждают, что по мнению фон дер Ляен переговоры получились "прекрасными".

Во время них президент Еврокомиссии призвала лидера ОАЭ принять меры по прекращению помощи России в обращении западных санкций. В качестве первого шага она просила ОАЭ делиться большим объемом данных по торговле с РФ.

Издание отмечает, что за последние 18 месяцев в Эмиратах наблюдалось резкое увеличение импорта технологий, в том числе полупроводников и передовой электроники из Европы и США.

Кроме того, за этот период ЕС экспортировал туда товаров военного назначения на сумму 1,8 млрд долларов. Экспорт радионавигационных устройств, полупроводников и других товаров, необходимых для производства ракет, беспилотников и других систем вооружений, вырос на 55%.

Кроме того, ЕС обратилась в ОАЭ, чтобы те не использовались Россией для продажи своих запрещенных товаров в Европу.

Обход санкций

После начала полномасштабного вторжения ЕС и страны G7 ввели санкции против РФ и ее союзников - их усиление происходит до сих пор.

Тем не менее Bloomberg писало, что микросхемы из ЕС, которые можно использовать для войны, поставляют в РФ третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

РБК-Украина писала, что после спада продаж электронных компонентов в прошлом году, этим летом они вернулись к довоенным показателям.

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