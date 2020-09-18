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Фокін погодився прийти на засідання комітету Ради

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 20:43
Фокін погодився прийти на засідання комітету Ради
Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Україна

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін прийде на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади. Його запрошували в парламент після скандальних заяв про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив заступник голови комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram-каналі.

За словами Качури, засідання комітету за участю Вітольда Фокіна відбудеться 29 вересня в 15:00.

Нагадаємо, 15 вересня парламентський комітет мав заслухати Фокіна після його заяв про амністію бойовиків і особливий статус Донбасі, які були опубліковані в інтерв'ю ЗМІ. Запросити Фокіна на засідання комітету пропонував нардеп Качура.

Однак тоді Фокін заявив, що не зможе прийти на засідання комітету, пояснивши це зайнятістю і необхідністю працювати в ТКГ.

Зазначимо, представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш пояснював, що ЗМІ опублікували неповний зміст заяви Фокіна про амністію бойовиків.

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