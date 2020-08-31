Фокін відреагував на критику його заяв щодо Донбасу

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відповів на критику своїх заяв про особливий статус для всієї території Донбасу. Також він говорив про повну амністію бойовиків.

Коментар у Фокіна взяв "5 канал".

"Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав він.

За словами Фокіна, він задоволений реакцією на свої слова і додав, що нібито "цитував положення Мінських домовленостей".

Він думає, що у владі його критикують за "попередниками", а в провладних структурах є "заслані козачки".

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив наступне: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Крім цього, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам такою, що не відповідає національним інтересам.

Зазначимо, голова Верховної ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна щодо амністії бойовиків ОРДЛО.