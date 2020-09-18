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Фокін пояснив, чому вступив у ТКГ: отримав дзвінки з Донбасу

Автор: Игорь Литвиненко

Вітольд Фокін заявив, що спочатку відмовився увійти до складу української делегації в Тристоронньій контактній групі. За його словами, остаточне рішення було прийнято після дзвінків від людей з Донбасу.

Про це Він заявив в ефірі "Українського радіо".

Фокін заявив, що його запросив увійти до складу ТКГ Андрій Єрмак. При цьому він протягом 10 років не контактував з главою української делегації Леонідом Кравчуком.

"Мені прийшло запрошення в Офіс президента. Там я побачив Кравчука. Андрій Борисович (Єрмак - ред.) розповів, що запросив нас, щоб включити до складу ТКГ. Ми зустрілися з Кравчуком і розмовляли 6,5 годин. Зрозуміли, що нам треба вийти з глухого кута, в якому опинилася делегація. Це була імітація діяльності", - сказав Фокін.

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При цьому він додав, що остаточно він погодився увійти в ТКГ після дзвінків з Донбасу.

"Визначальним стали дзвінки від знайомих з Донбасу. Одного разу подзвонили хлопці зі Стаханова. Вони дуже просили мене не відмовлятися від цієї пропозиції. Через два тижні я погодився", - сказав Фокін.

Нагадаємо, Фокін офіційно увійшов до складу ТКГ 18 серпня.

При цьому після призначення Фокін відзначився скандальними заявами Донбасу. За його словами, єдиним шляхом до досягнення миру є виконання мінських угод з наданням особливого статусу, а також загальна амністія.

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