Флот закончился? Россия перебросила в Крым боевых дельфинов для защиты от рейдов ВСУ

Российские оккупанты перебросили группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма. Их заметили на военно-морской базе в поселке Новоозерное, расположенном в северо-западной части полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.
Российский военно-морской флот использует тренированных дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа. Эти морские млекопитающие уже дислоцируются на входе в гавань Севастополя в Крыму, который является главной целью для Украины.
Однако новые данные свидетельствуют о том, что российский флот перебросил дельфинов на другую базу на севере Крыма.
По данным издания, это развертывание предназначено для защиты от украинских спецназовцев, которые представляют реальную угрозу в этом регионе.
Вольеры для дельфинов якобы появились на Южной военно-морской базе в Новоозерном еще в августе.
Несмотря на свое название, база находится в 90 км к северо-западу от Севастополя, что значительно ближе к линии фронта. Отряды были установлены в сентябре этого года. Это совпадает с периодом, когда украинские спецслужбы активизировали свою деятельность в северной части Черного моря, что включало захват газовых платформ в открытом море и рейды на военные объекты вдоль побережья.
Издание отмечает, что дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов. Ни один человек, даже самый спортивный или подготовленный, не может переплыть их.
А встроенный сонар дает им еще большее преимущество.
Дельфины, вероятнее всего, служат для защиты кораблей от водолазов с мягкими минами. Или водолазов, занимающихся разведкой. Когда они обнаруживают нарушителя, они могут обозначить его, чтобы их коллеги-люди могли его исследовать, или, возможно, даже нанести смертельный удар. Они также могут патрулировать вдоль побережья, где украинские спецназовцы проводят рейды на прибрежные объекты.
По данным аналитиков, этот объект начал свою жизнь как база подлодок в советское время. База стала местом осады, когда Россия захватила Крым в 2014 году.
Преобладающие силы российских военных кораблей в конце концов захватили базу через 3 недели, потопив корабли в бухте, чтобы предотвратить побег. Пока база находится под российским контролем, и именно Украина представляет для нее ощутимую угрозу.
Напомним, в апреле мы сообщали, что оккупанты в Севастополе усилили оборону в городской бухте.
Тогда они установили сразу шесть эшелонов обороны, патрулируя территорию из вертолетов и катеров. Именно тогда россияне и привлекли к "чередованию" боевых дельфинов.
Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.
Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.
Кроме того, сегодня в оккупированном Севастополе снова раздались взрывы.
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