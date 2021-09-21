Флот, ракетний щит і високі технології: Таран про витрати на оборону держбюджету-2022

Глава Міноборони України Андрій Таран пояснив, на що підуть закладені в проєкті держбюджету-2022 витрати на оборону. За його словами, ці кошти дозволять продовжити модернізацію ВМС країни, роботу над ракетним щитом і розробки у сфері високих технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони .

Зазначається, що планується продовжити програму будівництва кораблів класу "корвет" для ВМС України, забезпечити постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун". Крім того, буде активізована розробка ракетного комплексу корабельного базування і модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Крім цього у 2022 році Міноборони отримає можливість вести роботу над створенням ракетного щита України. Насамперед йдеться про відновлення розробки оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

"До початку наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети" Вільха "з поліпшеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню" Смерч", - уточнив міністр.

За його словами, планується збільшити фінансування наукових і дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій.

"Це тільки частина багатьох практичних кроків по зміцненню обороноздатності нашої країни", - резюмував Таран.