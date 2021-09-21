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Флот, ракетний щит і високі технології: Таран про витрати на оборону держбюджету-2022

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 20:57
Флот, ракетний щит і високі технології: Таран про витрати на оборону держбюджету-2022 Фото: Міністр оборони України Андрій Таран (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Міноборони України Андрій Таран пояснив, на що підуть закладені в проєкті держбюджету-2022 витрати на оборону. За його словами, ці кошти дозволять продовжити модернізацію ВМС країни, роботу над ракетним щитом і розробки у сфері високих технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що планується продовжити програму будівництва кораблів класу "корвет" для ВМС України, забезпечити постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун". Крім того, буде активізована розробка ракетного комплексу корабельного базування і модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний".

Крім цього у 2022 році Міноборони отримає можливість вести роботу над створенням ракетного щита України. Насамперед йдеться про відновлення розробки оперативно-тактичного комплексу "Сапсан".

"До початку наступного року розраховуємо завершити роботу над створенням високоточної ракети" Вільха "з поліпшеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню" Смерч", - уточнив міністр.

За його словами, планується збільшити фінансування наукових і дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій.

"Це тільки частина багатьох практичних кроків по зміцненню обороноздатності нашої країни", - резюмував Таран.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про збільшення видатків держбюджету-2022 на сектор безпеки і оборони.

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Міністерство оборони України
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