Кубок Стэнли: "Рейнджерс" снова одолели "Каролину", "Колорадо" с камбеком дожал "Даллас"

"Колорадо Эвеланш" начали второй раунд плей-офф Кубка Стэнли-2024 с волевой победы над "Даллас Старз", а "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме во второй раз переиграли "Каролину Харрикейнз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

В Большом яблоке счет в середине первого периода открыли хозяева – Лафреньер "прошил" голкипера из левой зоны вбрасывания. "Харрикейнз" ответили двумя шайбами до конца 20-минутки. Сначала Генцел удачно подставил клюшку под бросок Ахо, а затем Орлов перед воротами подправил выстрел Шея от борта.

Во втором периоде команды обменялись шайбами – Лафреньер с "пятака" сравнял счет, но Генцел из центральной зоны оформил дубль. В третьей 20-минутке "Рейнджерс" вернул в игру Крайдер, реализовав большинство на добивании. А во втором овертайме Трочек с близкого расстояния воспользовался еще одним численным преимуществом "Нью-Йорка".

В штате Техас "Старз" шокировали "Колорадо" тремя шайбами в первом периоде. Дальним броском открыл счет Сутер, а Джонстон бросил под ближнюю штангу после выигранного вбрасывания. Бенн же в большинстве разобрался с оппонентами на "пятаке".

"Эвеланш" пришли в себя во второй 20-минутке – Ничушкин и Макар отличились при численном преимуществе гостей. В третьем периоде Маккиннон вовремя оказался на добивании после попытки Рантанена. А в дополнительной 20-минутке выиграл забег у Хейсканена и переиграл Оттинджера в ближнем бою.

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