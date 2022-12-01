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FlixBus открывает 3 новых маршрута из Украины в Польшу и Чехию

Фото: FlixBus открывает 3 новых маршрута из Украины
Автор: РБК-Украина

С 15 декабря у FlixBus появится еще 3 новых рейса, один из которых будет курсировать в Чехию, а два других в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу FlixBus в Twitter.

Маршруты будут осуществлять перевозки из Винницы в Варшаву, из Ивано-Франковска в Познань и из Полтавы в Прагу.

Полный маршрут новых рейсов:

  • N3242: Винница – Хмельницкий – Львов – Люблин – Варшава;
  • N3245: Ивано-Франковск – Львов – Жешув – Лодзь – Познань;
  • N3271: Полтава – Киев – Львов – Краков – Прага.

FlixBus после начала полномасштабного вторжения запустил шесть новых маршрутов из Украины в Европу. Всего компания уже имеет 14 линий в 5 стран Европы: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Напомним, что Украина возобновляет железнодорожное сообщение со Словакией .

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