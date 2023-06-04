На флангах Бахмута идут позиционные боевые действия: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

3 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области (16 км северо-западнее Сватового).

Российский военный блоггер утверждал, что украинское подкрепление прибыло во время российских наземных атак вблизи Новоселовского и заставило российские силы отступить в направлении Куземовки (15 км к северо-западу от Сватового). Он утверждал, что украинские войска контратаковали в сторону Куземовки, но российские войска отразили штурм.

Другие российские "военкоры" утверждали, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Двугодичной (16 км северо-восточнее Купянска), Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Синьковки (9 км северо-восточнее Купьянска) янский).

3 июня русские войска продолжили ограниченные наступательные операции к северо-западу и от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). ).

Российский военный блоггер утверждал, что бои в районе Макеевки продолжаются у трассы Р-66 (Кременная – Сватово) и что российские войска продвинулись в лесах к западу от Кременной.

Бои на Донбассе

Регулярные российские войска, по всей вероятности, в значительной степени заменили силы группы "Вагнера" в Бахмуте на фоне низкого темпа наступления в этом районе по состоянию на 3 июня. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин 2 июня заявил, что 99 процентов подразделений его боевиков покинули Бахмут.

Министерство обороны (МО) Великобритании сообщило, что деградированные подразделения ВДВ (ВДВ) России, включая 76-ю дивизию ВДВ, 106-ю дивизию ВДВ и две неопределенные бригады, развернуто в районе Бахмута и усиливают свою роль в этом районе.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска потеряли 100 тыс. человек убитыми и ранеными во время 10-месячной операции в Бахмуте. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в 6 км западнее Бахмута в районе Ивановского.

Российский военный блоггер заявил, что российские и украинские силы ведут позиционные боевые действия на северном и южном флангах Бахмута. Он утверждал, что украинские силы укрепляют оборонные линии в этом районе, потому что российские силы намерены возобновить свои наступательные усилия 5 июня в заявленную дату завершения вывода "Вагнера" из Бахмута.

3 июня русские войска на рубеже Авдеевка-Донецк продолжали сосредотачивать наступательные усилия на Марьинке (на юго-западной окраине Донецка). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили 14 наземных атак РФ в Марьинке и вблизи Александровки (сразу к югу от г. Донецка). В украинском Генштабе отметили, что российские войска не вели наземных ударов вблизи Авдеевки.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска завоевали определенную территорию в северо-западной Марьинке и что российские войска, вероятно, попытаются оцепить поселения в июне. Один "военкор" утверждал, что российские силы добились ограниченных успехов к северу от Авдеевки, и жаловался, что украинские силы успешно сдерживали российские наступательные усилия к западу от Авдеевки вблизи Красногоровки.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области 3 июня. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы пытаются перехватить инициативу на Угледарском направлении, но пока нет сообщений о том, что украинские войска прорвали российские линии.

Другой российский "военкор" утверждал, что украинские силы исследуют российскую оборону для будущих атак вблизи Павловки (2 км юго-западнее Угледара) и Никольского (3 км юго-восточнее Угледара). Министерство обороны России утверждало, что российские войска нанесли удары по украинским позициям возле контролируемой Россией Павловки, что согласовывается с другими заявлениями России об активности в этом районе.

Ни одно из этих утверждений не является особенно аномальным или необычным, и ISW не имеет независимого подтверждения какого-либо из них.

"Южная ось"

Украинские и российские источники заявляли, что 3 июня украинские войска продолжали обстреливать тыловые позиции россиян на юге Украины. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что подразделения украинской авиации нанесли удары по районам концентрации россиян в Скадовском районе Херсонской области.

Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли ракетные удары по Бердянску, Запорожской области, и что российская противовоздушная оборона перехватила шесть неизвестных украинских ракет. Оккупационный депутат от Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что вблизи Мелитополя Запорожской области действует российская противовоздушная оборона, и местные жители слышали несколько взрывов в этом районе.

По состоянию на 3 июня русские войска продолжают расширять укрепления в тыловых районах Херсонской области. На геолокационных кадрах, опубликованных 3 июня, видны недавно возведенные оборонные сооружения "Зубы дракона" к северо-востоку от Ставок (87 км к юго-востоку от Херсона). Фортификационные сооружения расположены с северной стороны трассы E97, основной наземной линии связи (GLOC), соединяющей оккупированный Крым со Скадовском (60 км к югу от Херсона) и Олешками (8 км к юго-западу от Херсона). Эти новые сооружения согласуются с текущей схемой ограниченных российских укреплений на юге Украины, придающих приоритет защите основных GLOC.

Ситуация на фронте 3 июня

Свои основные усилия россияне предпринимают на попытки полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За последние сутки они совершили 16 атак, однако все они были отбиты подразделениями ВСУ.

К утру 3 июня было известно о 209 470 ликвидированных врагах. За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 560 оккупантов.

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