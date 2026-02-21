"Фламинго" ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ

Силы обороны в ночь на 21 февраля нанесли удары крылатыми ракетами "Фламинго" по территории РФ. Военные поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что "Воткинский завод" занимается производством:
Кроме вышеуказанного, украинские военные, предварительно, поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. В результате атаки на территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы поражения уточняются.
Кроме того, на территории временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника (в Донецке) и мастерскую по производству и обслуживанию дронов (в районе н.п. Новая Каракуба).
Также в Генштабе добавили, что в Пологах (временно оккупированной части Запорожской области) военные нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.
"Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются", - резюмировали в Генеральном штабе.
Напомним, этой ночью россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Утокинского завода".
К слову, в этот момент совладелец компании Fire Point, производящей "Фламинго", показал кадры запуска ракет, указав в посте фразу: "Без контекста. Контекст - позже".
Кроме того, на днях командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики России с начала 2026 года. Количество пораженных целей составляет целые сотни, начиная от Рязани и до Туапсе.