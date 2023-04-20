Флагман российского флота могут вывести из эксплуатации из-за дорогого ремонта, - росСМИ

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", который является флагманом флота РФ, могут вывести из состава ВМФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам собеседника пропагандистского издания, вопрос вывода из эксплуатации корабля сейчас обсуждается. Причиной этому является опыт ремонта и модернизации крейсера, который стал слишком затратным.

Журналисты добавляют, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию.

Стоит заметить, что "Петр Великий" в данный момент является единственным действующим боевым надводным атомоходом в составе российского ВМФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.