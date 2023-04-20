Флагман российского флота могут вывести из эксплуатации из-за дорогого ремонта, - росСМИ

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", который является флагманом флота РФ, могут вывести из состава ВМФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам собеседника пропагандистского издания, вопрос вывода из эксплуатации корабля сейчас обсуждается. Причиной этому является опыт ремонта и модернизации крейсера, который стал слишком затратным.
Журналисты добавляют, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию.
Стоит заметить, что "Петр Великий" в данный момент является единственным действующим боевым надводным атомоходом в составе российского ВМФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.
Напомним, ранее стало известно, что в России наблюдаются проблемы с ремонтом иностранного энергетического оборудования из-за санкций.
Также мы писали, что российский "Аэрофлот" впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран из-за введенных против РФ санкций.
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