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Флагман российского флота могут вывести из эксплуатации из-за дорогого ремонта, - росСМИ

Фото: флагман российского флота могут вывести из эксплуатации из-за дорогого ремонта (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", который является флагманом флота РФ, могут вывести из состава ВМФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседника пропагандистского издания, вопрос вывода из эксплуатации корабля сейчас обсуждается. Причиной этому является опыт ремонта и модернизации крейсера, который стал слишком затратным.

Журналисты добавляют, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию.

Стоит заметить, что "Петр Великий" в данный момент является единственным действующим боевым надводным атомоходом в составе российского ВМФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что в России наблюдаются проблемы с ремонтом иностранного энергетического оборудования из-за санкций.

Также мы писали, что российский "Аэрофлот" впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран из-за введенных против РФ санкций.

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