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Стяг України та дитячий Lego. Феттель презентував оригінальний шолом на Гран-прі Угорщини

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Угорщина, П'ятниця 29 липня 2022 17:09
Стяг України та дитячий Lego. Феттель презентував оригінальний шолом на Гран-прі Угорщини Фото: Себастьян Феттель на вільній практиці (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Пілот команди Формули-1 "Астон Мартін" Себастьян Феттель продовжив підтримувати український народ і на Гран-прі Угорщини. Оновлений дизайн шолома німця не обійшовся без синьо-жовтих барв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter JMD.

35-річний гонщик виступатиме на "Хунгарорингу" в новому шоломі від Jens Munser Designs. Дизайн захисного головного убору виконаний у стилістиці культового конструктора Lego.

На шоломі Феттеля з'явився напис "Дайте дітям пограти" (Let the children play). Також поруч розміщена фігурка самого 4-разового чемпіона світу та стилізований знак пілота – V5. Окрім того, внизу через увесь шолом іде синьо-жовта стрічка на честь України, а вгорі німецький триколор.

Феттель від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно солідаризується з Україною та закликав надати українцям усю необхідну допомогу. Гонщик на знак вдячності отримав на Гран-прі Азербайджану вишиванку від посла України в Баку.

Напередодні Феттель оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1 після сезону-2022. За 15 років у Королівських автоперегонах він здобув 4 чемпіонські титули, 53 перемоги в гран-прі та 122 подіуми.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Франції після вильоту Леклера з траси.

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Формула-1 Себастьян Феттель
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