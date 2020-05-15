ФОПам почали виплачувати кризову допомогу на дітей

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Заявки на бюджетні гроші вже подали 19 тис осіб

В Україні розпочалося призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям. Заявки подають ФОПи першої та другої групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінсоцполітики у Facebook.

За даними прес-служи, електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тис осіб, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Як повідомляло РБК-Україна Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомог на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Автор: Олександр Білоус