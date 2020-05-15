ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФОПам почали виплачувати кризову допомогу на дітей

Новини » Фінансова криза 2020     15.05.2020 - 13:41
ФОПам почали виплачувати кризову допомогу на дітей
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Заявки на бюджетні гроші вже подали 19 тис осіб

В Україні розпочалося призначення допомоги на дітей віком до 10 років фізичним особам-підприємцям. Заявки подають ФОПи першої та другої групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінсоцполітики у Facebook.

За даними прес-служи, електронною послугою з надання допомоги на дітей вже скористалися понад 19 тис осіб, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

ФОПам почали виплачувати кризову допомогу на дітей

Як повідомляло РБК-Україна Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомог на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України физлицапредпринимателибюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся