ФОПи з дітьми отримають з держбюджету 1,6 млрд грн

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Виплати на дітей до 10 років будуть здійснюватися протягом карантину

Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн із бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Про це по повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України

Як зазначили в прес-службі, таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку. Більшість з цих фізичних осіб-підприємців працюють у сфері послуг.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", яка була прийнята 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку, надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів збільшив з двох до трьох місяців строк заборгованості за житлово-комунальні послуги, у разі якого може бути призначена субсидія.