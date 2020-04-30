ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФОПи з дітьми отримають з держбюджету 1,6 млрд грн

Новини » Економіка     30.04.2020 - 11:03
ФОПи з дітьми отримають з держбюджету 1,6 млрд грн
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Виплати на дітей до 10 років будуть здійснюватися протягом карантину

Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн із бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Про це по повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України

Як зазначили в прес-службі, таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку. Більшість з цих фізичних осіб-підприємців працюють у сфері послуг.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", яка була прийнята 22 квітня 2020 року, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку, надаватиметься на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму (для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його відміни.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів збільшив з двох до трьох місяців строк заборгованості за житлово-комунальні послуги, у разі якого може бути призначена субсидія.

Поліція посилює заходи безпеки через акцію протесту у Києві До бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші МВФ
Новини України бюджетпредпринимателиМіністерство соціальної політики
News
On Top