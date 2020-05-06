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В уряді роз'яснили порядок виплат на дітей ФОПів

Новини » Економіка     06.05.2020 - 15:32
В уряді роз'яснили порядок виплат на дітей ФОПів
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Заяву можна подати на сайті Мінсоцполітики, через "Дію" або поштою

Виплати допомог на дітей до 10 років фізичних осіб - підприємців першої та другої групи починаються сьогоднішнього дня. Про це на брифінгу сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як зазначила міністр, мова йде про підтримку сімей малих підприємців, які виховують дітей.

"Саме сьогодні підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку, можуть скористатися можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 10 років", - сказала вона.

За її словами, допомогу зможуть отримати ФОПи, що сплачували податок у минулому році. Для цього необхідно звернення одного з батьків або опікуна.

"Міністерство соціальної політики розробило і впровадило електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики, через який можна подати заяву та документи для призначення допомоги", - повідомила вона.

Крім того, документи також можна подати поштою або через додаток "Дія", повідомила міністр.

В уряді роз'яснили порядок виплат на дітей ФОПів

Як повідомляло РБК-Україна Кабінет міністрів ввів додаткові виплати на період карантину для фізичних осіб-підприємців. Виплати будуть надаватися на кожну дитину до 10 річного віку у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років - 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років - 2 218 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн з бюджетного фонду боротьби з COVID-19 для допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Таке рішення уряду дасть можливість провести виплати допомог на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

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