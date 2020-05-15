Физлицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Заявки на бюджетные деньги уже подали 19 тыс. человек

В Украине началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подают ФЛП первой и второй группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики в Facebook.

По данным пресс-службы, электронной услугой по оказанию помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс человек, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

Как сообщало РБК-Украина Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей. Выплаты будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен.

Напомним, Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей. Такое решение правительства даст возможность провести выплаты пособий на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

Автор: Александр Белоус