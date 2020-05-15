ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Физлицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

Новости » Финансовый кризис 2020     15.05.2020 - 13:41
Физлицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Заявки на бюджетные деньги уже подали 19 тыс. человек

В Украине началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подают ФЛП первой и второй группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики в Facebook.

По данным пресс-службы, электронной услугой по оказанию помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс человек, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

Физлицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

Как сообщало РБК-Украина Кабинет министров ввел дополнительные выплаты на период карантина для физических лиц-предпринимателей. Выплаты будут предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума для детей до 6-ти лет - 1 779 грн; для детей в возрасте от 6-ти до 10-ти лет - 2 218 гривен.

Напомним, Кабинет министров выделил 1,6 млрд грн из бюджетного фонда борьбы с COVID-19 для помощи на детей физических лиц-предпринимателей. Такое решение правительства даст возможность провести выплаты пособий на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины физлицапредпринимателибюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь