ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Физически не добраться". ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой

Четверг 18 декабря 2025 20:59
UA EN RU
"Физически не добраться". ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой Иллюстративное фото: ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Пункты пропуска через государственную границу на юге Одесской области остаются открытыми и работают, однако добраться до них пока сложно из-за последствий атаки РФ по объекту критической инфраструктуры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Перегняк.

"Пункты пропуска через государственную границу открыты и функционируют, но в связи с ситуацией, которая произошла в результате атаки РФ по объекту критической инфраструктуры, просто физически транспортные средства не могут туда добраться", - отметил он.

По словам Перегняка, пограничники контролируют ситуацию, а в пунктах пропуска проводят разъяснительную работу с гражданами. В то же время он подчеркнул, что пока невозможно сказать, когда именно восстановится возможность проезда.

"Мы предупреждаем о том, что произошло, и предлагаем гражданам воздержаться от таких поездок", - добавил спикер.

Он также уточнил, что из Одессы сейчас трудно добраться до пунктов пропуска между Украиной и Молдовой в пределах Одесской области, а вопрос стабилизации ситуации не относится к компетенции ГПСУ.

"По стабилизации - это не наша компетенция, надо обращаться в ГСЧС", - сказал Перегняк.

Напомним, что вечером 18 декабря российские оккупанты снова совершили террористический акт. Дрон атаковал мост возле села Маяки под Одессой и попал в автомобиль, в котором находились женщина с детьми. В результате нападения женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.

Из-за авиационной атаки РФ в Одесской области ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой. Удар по объекту критической инфраструктуры привел к временному приостановлению движения по трассе "Одесса-Рени".

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова ДПСУ
Новости
Оккупанты ударили дроном по мосту под Одессой: погибла женщина, пострадали дети
Оккупанты ударили дроном по мосту под Одессой: погибла женщина, пострадали дети
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW