Фицо отреагировал на критику МИД Украины, вспомнив о покушении на свою жизнь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на критику официального Киева относительно своих последних заявлений и напомнил, что его "суверенное мнение относительно конфликта" чуть не стоило ему жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Глава правительства выразил несогласие с критикой Министерства иностранных дел Украины, что он прибегает к "открыто оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".

"Я желаю Украине немедленного справедливого мира и прекращения бессмысленного убийства славян", - подчеркнул Фицо.

Премьер отметил, что Словакия входит в число стран, которые наиболее интенсивно помогают Украине, но отметил, что "соседские отношения не могут быть только билетом в один конец".

В то же время, он возмущен, что "Украина ожидает, что ей всегда все должны идти навстречу".

По словам главы правительства, Словакия обеспечивает Украину критическими поставками электроэнергии, а Киев использует европейское законодательство, которое "обязывает нас предоставлять словацкую инфраструктуру для поставок газа на ее территорию".

"Однако украинский президент прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем нанес Словакии существенный ущерб", - отметил Фицо.

По мнению премьера, война в Украине исказила свободу слова в ЕС. Он отметил, что любая другая, отличная от обязательной, точка зрения, резко критикуется и осуждается, "даже если она основывается на объективной информации".

Фицо отверг такие "умышленные искажения основополагающих прав". И подчеркнул, что при всем уважении к украинской дипломатии, "право на другое мнение, высказанное нормальным способом, является основой демократии, а ограничение этого права является началом конца демократии".

"Как глава правительства суверенного государства, я сохраню за собой право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность среди моих коллег в ЕС и соседней Украине. Даже если моя суверенная позиция относительно военного конфликта в Украине чуть не стоила мне жизни", - подытожил глава словацкого правительства.