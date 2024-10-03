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Фицо ответил, когда Словакия возобновит сотрудничество с Россией

Четверг 03 октября 2024 22:56
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Фицо ответил, когда Словакия возобновит сотрудничество с Россией Фото: Роберт Фицо (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возобновит сотрудничество с Россией. Это произойдет сразу после прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, Фицо и дальше хочет продолжать покупать российский газ и нефть и сохранить существующие транзитные маршруты через Украину. Он также пообещал возобновить отношения с Россией, если война в Украине закончится во время его пребывания в должности лидера.

"Если война закончится во время мандата (2023-2027 – ред.) этого правительства, я сделаю все возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

Эти заявления прозвучали в преддверии совместного заседания правительств Словакии и Украины, на котором Братислава хочет убедить Киев остаться транзитером российского газа.

Санкции против "Лукойла"

В июле Венгрия и Словакия приостановили поставки нефти из-за санкций Украины против "Лукойла". Киев утверждает, что объемы поставок остаются неизменными из-за других российских компаний. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию по торговому соглашению с Украиной, а премьер-министр Денис Шмигаль назвал их реакцию политизированной.

Подробнее о ситуации с транзитом нефти читайте в материале РБК-Украина " Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций ".

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