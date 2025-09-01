RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.

Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.

Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.

 

Путин встретится с Фицо в Китае

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в ближайшие дни встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, кто с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поддерживает регулярный контакт с Путиным.

Как уточняет помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, встреча была "запланированной", однако подробности тем обсуждения и точная дата не раскрываются.

Премьер Словакии планирует посетить Пекин на парад в среду, 3 сентября, посвященный завершению Азиатского театра военных действий Второй мировой войны. Путин в это время находится в Тяньцзине на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен занять место рядом с председателем Китая Си Цзиньпином на параде в Пекине.

Отношения между Украиной и Словакией

Отношения между Украиной и Словакией в последнее время стали напряженными. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал несколько заявлений, выступая против предоставления Украине военной помощи и вступления в ЕС и НАТО.

Ситуация обострилась, когда Украина решила не продолжать транзит российского газа в Европу, от которого зависят Словакия и Венгрия.

Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоберт Фицо