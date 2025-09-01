Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским

Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.

Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.